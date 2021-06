Bündner Baufirmen sind notorisch im Visier der Weko. Die Kartellwächter haben bereits zehn Untersuchungen zu Submissionsabsprachen in Graubünden durchgeführt.Bern - Die Wettbewerbskommission (Weko) weitet ihre vor rund einem Jahr gestartete Untersuchung zu möglichen Submissionsabreden in der Region Moesa im Kanton Graubünden aus. Aufgrund der bisherigen Untersuchungsergebnisse existierten Indizien, dass drei weitere Unternehmen an den mutmasslichen Abreden im Baubereich beteiligt sein könnten, schreibt die Kommission in einer Mitteilung vom Donnerstag.

