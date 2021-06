DJ SENTIMENT/Privatanleger wechseln aus dem Bärenlager an die Seitenlinie

FRANKFURT (Dow Jones)--Selten liefern die Sentiment-Umfragen unter den Privatanlegern eine solche Übereinstimmung. Sowohl an der Wall Street wie auch in Deutschland sind die Privatanleger aus dem Lager der Bären an die Seitenlinie gewechselt. Möglicherweise wurde der jüngste Rücksetzer an den Börsen von den Pessimisten dazu genutzt, die Short-Positionen zu schließen.

Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, verharrte der Bullenanteil der Privatanleger bei 38 Prozent. Das Lager der Bären schrumpfte um 5 Prozentpunkte auf 34 Prozent. Die Gruppe wechselt an die Seitenlinie, das neutrale Lager wuchs um 5 Prozentpunkte auf nun 28 Prozent.

Laut der wöchentlichen AAII Sentiment Survey schrumpfte das Bullenlager auf 40,4 Prozent nach 41,1 in der Vorwoche. Im Lager der Pessimisten befinden sich 23,3 (26,2) Prozent. Von der Seitenlinie schauen nun 36,3 Prozent dem Geschehen an der Wall Street zu, nach 32,7 Prozent in der Vorwoche.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2021 03:04 ET (07:04 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.