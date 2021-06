Die Aktien von Covestro, einem Werkstoffhersteller mit Sitz in Leverkusen, befinden sich seit dem Abprall am Widerstand um 59,00 Euro in einem Abwärtstrend. In den Vortagen haben die Titel eine Aufwärtskorrektur durchgeführt, die nun auslaufen könnte. Es bietet sich eine Short-Chance. Der Abwärtstrend ist mit einer Kette von tieferen Verlaufshochs und tieferen Verlaufstiefs intakt. Eine Short-Position könnte sich bei ...

