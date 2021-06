SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstagvormittag leicht zugelegt und in der Nähe ihrer am Vortag erreichten mehrjährigen Höchststände notiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 75,48 US-Dollar. Das waren 29 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 34 Cent auf 73,42 Dollar.

Am Mittwoch hatten die Ölpreise neue Höchststände seit Oktober 2018 markiert. Unterstützung kam zuletzt von rückläufigen Lagerbeständen aus den USA. Grundsätzlichen Auftrieb erhalten die Erdölpreise durch die vielerorts entspannte Corona-Lage. Allerdings ist die Entwicklung global nicht einheitlich. In vielen Ländern Südamerikas und in Teilen Asiens ist die Situation nach wie vor angespannt./bgf/fba