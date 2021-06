Der österreichische Markenartikelverband ist gegen den EU-Vorschlag für ein Lieferkettengesetz. Dieser würde Unternehmen die alleinige Verantwortung für "Verfehlungen" in der gesamten Lieferkette zuschieben, kritisiert der Verband (MAV) in einer Aussendung. Die Vorschläge seien "so nicht umsetzbar - vor allem für kleinere Unternehmen", schreibt Günter Thumser, Geschäftsführer des MAV. Der Verband ...

