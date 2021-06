Gitter-Nexus-basierte Produktfamilie mit höchster Logikdichte bietet erstklassige Energieeffizienz, Leistung und einen kleinen Formfaktor

Lattice Semiconductor Corporation (NASDAQ: LSCC), der Marktführer für programmierbare Low-Power-Anwendungen, hat heute die Lattice CertusPro-NX Allzweck-FPGA-Familie auf den Markt gebracht. Als vierte Gerätefamilie auf Basis der Lattice Nexus-Plattform, die in nur 18 Monaten auf den Markt kommt, setzt CertusPro-NX Lattices Engagement für FPGA-Innovationen mit führender Energieeffizienz, der höchsten Bandbreite im kleinsten Formfaktor im Vergleich zu ähnlichen Geräten und als einzigen FPGAs seiner Klasse mit Unterstützung für externen LPDDR4-Speicher fort. Mit fortschrittlichen Leistungsfähigkeiten und der höchsten derzeit auf einem Nexus-basierten Gerät verfügbaren Logikdichte wurden CertusPro-NX FPGAs entwickelt, um die Anwendungsentwicklung für die Kommunikations-, Computer-, Industrie-, Automobil- und Verbrauchermärkte zu beschleunigen.

"Viele Edge-Geräte erfordern einen geringen Stromverbrauch für ein besseres Wärmemanagement, eine hohe Systembandbreite für eine schnelle Chip-zu-Chip-Kommunikation, Komponenten mit kleinen Formfaktoren für kompakte Gerätedesigns, robuste Speicherressourcen zur Unterstützung der Datenverarbeitung und eine hohe Zuverlässigkeit für geschäftskritische Anwendungen", sagte Linley Gwennap, Principal Analyst bei The Linley Group. "Die CertusPro-NX FPGAs von Lattice adressieren all diese Faktoren, insbesondere übertreffen sie die Konkurrenz bei mittlerer Ausfallzeit (MTBF) bei weitem und bieten den geringsten Stromverbrauch ihrer Klasse."

"Wir bei Lattice suchen ständig nach Wegen, Produkte basierend auf den Bedürfnissen unserer Kunden zu entwickeln, und Lattice CertusPro-NX FPGAs sind das neueste Beispiel dafür, wie wir dieser Verpflichtung nachkommen", sagte Gordon Hands, Senior Director of Product Marketing, Lattice Semiconductor. "Die Leistung und die differenzierten Funktionen, die wir in CertusPro-NX entwickelt haben, bieten Funktionen, die zuvor in FPGAs mit geringem Stromverbrauch nicht verfügbar waren, um die nächste Generation von Edge-Anwendungen zu unterstützen, die OEMs ihren Kunden gerne anbieten möchten."

CertusPro-NX FPGAs wurden entwickelt, um Kundeninnovationen in einer Vielzahl von Anwendungen zu ermöglichen, einschließlich der gemeinsamen Datenverarbeitung in intelligenten Systemen, Signalbrücken mit hoher Bandbreite in der 5G-Kommunikationsinfrastruktur und Sensorschnittstellenbrücken in ADAS-Systemen. Zu den Hauptmerkmalen der Lattice CertusPro-NX FPGA-Familie gehören:

Erstklassige Energieeffizienz Durch die Nutzung von Lattices Innovationen in der FPGA-Fabric-Architektur und einem stromsparenden FD-SOI-Fertigungsprozess liefern CertusPro-NX-Bausteine außergewöhnliche Leistung und verbrauchen bis zu viermal weniger Strom als konkurrierende FPGAs einer ähnlichen Klasse.

Erstklassige Systembandbreite Mit Unterstützung für bis zu acht programmierbare SERDES-Lanes mit Geschwindigkeiten von bis zu 10,3 Gbit/s bieten CertusPro-NX FPGAs die höchste Systembandbreite ihrer Klasse, um gängige Kommunikations- und Anzeigeschnittstellen wie 10 Gigabit Ethernet, PCI Express, SLVS-EC, CoaXPress und DisplayPort.

Optimierte Edge-Verarbeitung Um der Nachfrage nach robuster Daten-Co-Verarbeitung in Edge-KI- und ML-Anwendungen gerecht zu werden, bieten CertusPro-NX-FPGAs bis zu 65 Prozent mehr verfügbaren On-Chip-Speicher als andere ähnliche FPGAs. CertusPro-NX-Bausteine sind die einzigen Low-Power-FPGAs, die derzeit den DRAM-Speicherstandard LPDDR4 unterstützen, der aufgrund seiner voraussichtlichen Langzeitverfügbarkeit bevorzugt wird.

Hohe Logikdichte Mit Unterstützung für bis zu 100.000 Logikzellen bieten CertusPro-NX FPGAs derzeit die höchste Logikdichte aller Nexus-basierten FPGAs.

Branchenführende Zuverlässigkeit Geschäftskritische Automobil-, Industrie- und Kommunikationsanwendungen müssen eine hohe Verfügbarkeit bieten, um eine vorhersehbare Leistung zu ermöglichen und die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten. Dank Innovationen in der Lattice Nexus-Plattform sind CertusPro-NX-Geräte bis zu 100-mal resistenter gegenüber Soft Errors.

Kleinster Formfaktor seiner Klasse Mit einem Design-Footprint von 81 mm2 sind CertusPro-NX FPGAs bis zu 6,5-mal kleiner als konkurrierende Geräte. Ein kleiner Formfaktor ist eine wichtige Designüberlegung für Entwickler von Industriekameras oder SFP-Modulen, die in Kommunikationssystemen verwendet werden.

CertusPro-NX ist kompatibel mit der neuesten Version der Designsoftware Lattice Radiant, die ebenfalls heute angekündigt wurde. Lattice hat bereits CertusPro-NX-Muster an ausgewählte Kunden ausgeliefert. Weitere Informationen zu den oben genannten Technologien finden Sie unter:

Über Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) ist der Marktführer im Bereich programmierbarer energieeffizienter Anwendungen. Wir lösen Kundenprobleme im gesamten Netzwerk von der Edge bis zur Cloud in den wachstumsstarken Kommunikations-, Computing-, Industrie-, Automobil- und Endverbrauchermärkten. Unsere Technologie, unsere langjährigen Beziehungen und unser Engagement für erstklassigen Support ermöglichen es unseren Kunden, ihre Innovationen schnell und einfach freizusetzen, um eine intelligente, sichere und vernetzte Welt zu schaffen.

Weitere Informationen über Lattice finden Sie unter www.latticesemi.com. Sie können uns auch über LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat, Weibo oder Youku folgen.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (& Design) und spezifische Produktbezeichnungen sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Lattice Semiconductor Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Die Verwendung des Wortes "Partner" impliziert keine rechtliche Partnerschaft zwischen Lattice und einem anderen Unternehmen.

ALLGEMEINER HINWEIS: Andere in dieser Mitteilung erwähnte Produktnamen dienen ausschließlich zu Identifizierungszwecken und können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

