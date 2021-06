Soeben hat das ifo Institut den ifo Index für Juni veröffentlicht: - ifo Geschäftsklimaindex 101,8 (Prognose war 100,6; Vormonat war 99,2) - aktuelle Lage 99,6 (Prognose war 97,8; Vormonat war 95,7) - Erwartungen: 104,0 (Prognose war 103,9; Vormonat war 102,9) Business Confidence in Germany increased to 101.80 points in June from 99.20 points in May ...

