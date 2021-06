Berlin (ots) - Comiczeichner Ralf König widmet dem Mustercowboy Lucky Luke zum 75. Jubiläum die Hommage "Zarter Schmelz". Ab dem 1. Juli erscheint die gebundene Ausgabe im Buchhandel und die Fans können sich auf ein spannendes Lucky Luke Abenteuer freuen.Auch ein Cowboy braucht mal Pause, aber wenn der Cowboy Lucky Luke heißt, bedeutet das Urlaub von den Daltons und anderen Ganoven! Ein paar Tage Kühe hüten im grünen Dandelion Valley ist genau der entspannende Job für den berühmten Revolverhelden. Zumal es frisch importierte Schweizer Kühe sind, vollmilchig und lila, denn der Wilde Westen entdeckt die Kakaobohne. Schokolade ist bald in aller Munde! Leider sind Autogrammjäger zuweilen ebenso lästig wie Kopfgeldjäger, und Sitting Butch vom Stamme der Chicorée hat auch schlechte Laune. Vor allem aber sind da die poor lonesome Cowboys Bud und Terence, die sich vor lauter liebevoller Zuneigung am liebsten verprügeln. Und genau das führt zu zartbitteren Gerüchten in der rauen Westernstadt Straight Gulch.Inhalt EPK/APK mp4, mxf, wav01_Teaser Buch / Musik GEMA-frei: Back in Town- musicfox.com02_Zuspieler Trailer Buch / Musik GEMA-frei: Back in Town - musicfox.com03_Interview Ralf König, inkl. Transkript04_Showdown in der Westernstadt: Ralf König + Lucky Luke Fan Nils Wittlich05_Interview Lucky Luke Fan, Nils Wittlich, inklusive Transkript06_Schnittbilder07_Zeichentrickfilm-Ausschnitt Lucky LukeNutzungsbedingungen APK / APKHiermit übertragen wir die Senderechte für das von uns übersandte EPK/APK zu folgenden Nutzungsbedingungen:Bitte geben Sie die Quelle "Egmont Ehapa Media" im Text/Voiceover an.Der Copyright-Vermerk auf Ihrer Website muss lauten:© Lucky Comics, 2021 - All rights reserved by Ralf König / Egmont Ehapa MediaDie Beiträge können in beliebiger Länge produziert werden. Die Ausstrahlung ist auf Deutschland, Österreich und die Schweiz begrenzt.Das EPK/APK, die detaillierten Nutzungsbedingungen, Illustrationen und ausführliches Informationsmaterial stehen im Presseportal zum Download bereit. Registrieren Sie sich unter www.egmont-presseportal.de für den Presseraum "Lucky Luke - 75. Jubiläum - Zarter Schmelz".Ab dem 1. Juli erscheint das Hardcover (Euro 16,00 - ISBN: 978-3-7704-0500-8 - Egmont Comic Collection) der Lucky Luke Hommage "Zarter Schmelz" im Handel und ab dem 8. Juli die Softcover-Ausgabe (Euro 8,99 - Egmont Ehapa Media). Beide Ausgaben sind auch im Online im www.egmont-shop.de erhältlich.Informationen und Termine zu Signierstunden und Events mit Ralf König finden Sie unter www.egmont-comic-collection.de/blogFür Interview-Wünsche mit Ralf König, Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich an den Pressekontakt.Pressekontakt:Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitIm Auftrag von:Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHFon +49 (0)30/ 24 00 85 35E-Mail a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/4950737