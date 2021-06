Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Der Ifo-Index rückt in den Fokus ++ Wacker Chemie: Kursschub von Joe Biden? ++ VW blitzt ab ++ Cherry legt Ausgabepreis fest.

> MÄRKTE & KURSE | Im Blickpunkt der Anleger steht heute der Ifo-Geschäftsklima-Index für den Monat Juni, der um 10 Uhr veröffentlicht wird. Experten erwarten für Juni einen Anstieg auf 100,6 Punkte, was der höchste Stand seit über zwei Jahren wäre. Signale in Sachen Geldpolitik könnte es aus Großbritannien geben. Dort berät heute die Bank of England. Da die Inflation auf der Insel im Mai die Zielmarke von 2 % übersprungen hatte, gibt es am Markt Spekulationen, dass die britische Notenbank ihre Anleihekäufe drosseln könnte.

Nach der guten Performance am Dienstag, setzte sich die Kurserholung bei den US-Indizes gestern nicht weiter fort. Der Dow Jones gab 0,21 % auf 33.874,24 Punkte ab. Auch der S&P 500 tendierte leichter und fiel um 0,11 % auf 4.241,84 Punkte. Der Nasdaq 100 schloss 0,03 % fester bei 14.274,24 Punkten, nachdem er zuvor bei knapp 14.325 Punkten eine neue Rekordmarke erreicht hatte. Der Dax eröffnete heute mit 15.528,55 Punkten 0,82 % fester und bestätigte damit den vorsichtigen Optimismus im Vorfeld des Handelsstarts.

Solarzulieferer wie Wacker Chemie könnten von einer politischen Initiative des US-Präsidenten Joe Biden profitieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...