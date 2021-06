Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Entgegen des Trends am Aktienmarkt bewegte sich der ITRAXX Senior Financials am Mittwoch abwärts, wodurch das Tief in Q4/2020 unterschritten wurde, so die Analysten der Helaba.Die Spreads seien analog dazu reingelaufen. Dennoch stehe weiterhin die Frage im Raum, inwieweit das Potenzial bereits ausgereizt worden sei. Zuletzt hätten auf vergleichbaren Niveaus regelmäßig Wendekonstellationen des ITRAXX beobachtet werden können. Auf dem Primärmarkt sei es relativ ruhig geblieben, bekannt sei lediglich geworden, dass sich UniCredit für einen grünen Debut-EUR-SP-Benchmarkbond auf Roadshow befinde, sodass einmal mehr Aussagen der EZB die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hätten. Laut Notenbank-Vize, Luis de Guindos, könnte aufgrund der wirtschaftlichen Erholung womöglich schon bald die Beschränkung von Dividendenzahlungen der Geldhäuser aufgehoben werden. Derzeit stehe der 23. Juli als möglicher Entscheidungstag im Raum. ...

