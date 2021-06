Baden-Baden (ots) - Die Stars der Fußball-Europameisterschaft versteigern bei United Charity ganz persönliche Sammlerstücke! Nach dem Krimi gegen Ungarn macht sich das DFB-Team um Neuer, Hummels und Kimmich auf www.unitedcharity.de für Kinder in Not stark. Bei Europas größtem Charity-Auktionsportal liegen rund 30 Trikots, Fußballschuhe und Bälle der EM-Stars unter dem virtuellen Hammer - die Erlöse gehen dabei zu 100 Prozent an verschiedene Kinderhilfsprojekte!Passend zum Achtelfinale in Wembley gegen England können sich Fans natürlich auch Signiertes von Englands Superstars sichern, darunter die Trikots von Sancho und Bellingham. Zu Österreichs erstmaligem Einzug in ein EM-Achtelfinale hält United Charity ebenfalls die passenden Sammlerstücke bereit: Versteigert werden zum Beispiel die persönlichen Fußballschuhe von David Alaba! Mitgeboten werden kann ganz einfach unter https://www.unitedcharity.de/Specials/Fussball-EM-2021.United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 11 Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse werden zu 100 Prozent an gemeinnützige Projekte und Einrichtungen weitergeleitet, vorwiegend an Kinderhilfsprojekte.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8703Fax: +49 7221 366 8709Mail: team@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78160/4950770