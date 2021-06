Der NFT-Marktplatz Rarible hat eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 14,2 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Unter den Investoren sind auch große Namen. Hype oder kein Hype, eine Maschinerie, um schnelles Geld zu machen, oder die Demokratisierung des Kunstmarkts - es wird viel spekuliert um die Zukunft von Non-Fungible-Token (NFT) dieser Tage. In Investorenkreisen scheint man sich bereits festgelegt zu haben. Rarible sammelt 14,2 Millionen Dollar ein Wie Rarible in einem Blogbeitrag bekannt gegeben hat, konnte der NFT-Marktplatz jetzt eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...