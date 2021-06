München (ots) - - Hochkarätige Stars wie Dr. Wladimir Klitschko, Stefanie Giesinger, Vanessa Mai und Andreas Ferber, Tom Beck und Axel Stein, Diana (@diademlori) und Melisa (@memira.x), Kida Khodr Ramadan und Summer Cem stellen die sechs Teams der neuen Amazon Original Show.- Celebrity Hunted startet Ende des Jahres exklusiv für Prime-Mitglieder weltweit bei Prime Video.Amazon Prime Video kündigt heute die deutsche Amazon Original Serie Celebrity Hunted an, eine bahnbrechende Reality-Adventure-Serie über sechs Folgen, in der sich prominente Teams freiwillig auf die Flucht vor Profi-Ermittlern begeben. Die Show bringt zehn Prominente zusammen, die sich in sechs Teams der Herausforderung stellen: der frühere Boxweltmeister und Unternehmer Dr. Wladimir Klitschko, Model und Schauspielerin Stefanie Giesinger, Sängerin Vanessa Mai mit Ehemann und Manager Andreas Ferber, Schauspieler und Sänger Tom Beck mit Schauspieler und Comedian Axel Stein, die Social Media Stars Diana (@diademlori) und Melisa (@memira.x), sowie Schauspieler Kida Khodr Ramadan mit Rapper Summer Cem. Celebrity Hunted startet Ende des Jahres weltweit exklusiv bei Prime Video.In Celebrity Hunted werden die Prominenten alleine oder zu zweit versuchen, zehn Tage lang in ganz Deutschland mit begrenzten finanziellen Mitteln unter dem Radar eines professionellen Ermittlerteams zu bleiben. Das Format wird innovatives Storytelling gespickt mit spannenden und aufregenden Momenten liefern, während die Teilnehmer von einem Team aus Ermittler:innen, Cyber-Analyst:innen und Online-Profiler:innen rund um Erich Vad gesucht werden, einem ehemaligen Sekretär des Bundessicherheitsrates und militärpolitischen Berater der Bundeskanzlerin. Das Ermittlerteam kann alle legalen Mittel nutzen, um die prominenten Teams aufzuspüren."Mit Celebrity Hunted bringen wir unseren Prime-Mitgliedern ein Action-geladenes und in Deutschland einzigartiges neues Format", sagt Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals, Amazon Studios. "Großartige, hochkarätig besetzte Teams mit ganz unterschiedlichen Talenten und die hochprofessionelle Machart bieten erstklassiges Entertainment exklusiv bei Prime Video.""Wir haben mit Celebrity Hunted eine ganz neue Dimension des Reality-Genres produziert - vollgepackt mit Spannung und Emotionen, bildgewaltigen Szenen und einem einzigartigen Cast, den es so noch nie im deutschen TV zu sehen gab. Ich freue mich sehr, dass wir das Format gemeinsam mit Amazon Prime Video und unserem großartigen Team auf den deutschen Markt bringen und umsetzen konnten", so Rainer Laux, Geschäftsführer Rainer Laux Productions, Executive Director Endemol Shine Germany.Mit Celebrity Hunted holt Prime Video ein international erfolgreiches Show-Konzept mit exzellenter Besetzung jetzt nach Deutschland - produziert von Endemol Shine Germany. Ursprünglich in Großbritannien von Shine TV entwickelt, einem Teil der Endemol Shine Group, startete mit Celebrity Hunted - Caccia all'uomo bereits die zweite Staffel der italienischen Version als Amazon Original bei Prime Video.Celebrity Hunted ergänzt das umfangreiche Angebot an tausenden Filmen und Serienepisoden bei Prime Video, darunter deutsche Amazon Originals wieWir Kinder vom Bahnhof Zoo, LOL: Last One Laughing, Deutschland89, SCHWE31NS7EIGER: Memories - Von Anfang bis Legende, BEAT undpreisgekrönte internationale Amazon Original Serien und Filme wie dieEmmy- und Golden Globe-Gewinner The Marvelous Mrs. Maisel und Fleabag, denOSCAR-Gewinner Sound of Metal, denGolden Globe-Gewinner und OSCAR-nominierten Borat Anschluss Moviefilm, die OSCAR-Nominierten Time und One Night in Miami...,sowie The Boys, Der Prinz aus Zamunda 2, Tom Clancy's Jack Ryan, Sylvies Liebe und Upload. Zusätzlich stehen zahlreiche lizensierte Inhalte weltweit zur Verfügung.Prime-Mitglieder sehen Prime Videoüber die Prime Video App, verfügbar u.a. auf zahlreichen Smart TVs, darunter Modelle von Samsung und LG sowie mobilen Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV, Magenta TV, PlayStation, Sky Q und Sky Ticket TV Stick und online. Eine Übersicht über die kompatiblen Geräte für die Prime Video App gibt es im Amazon-Factsheet (https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201422800). Kunden, die Prime noch nicht kennen, können den Service unter Amazon.de/prime 30 Tage lang gratis testen.Pressekontakt:Amazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsMarcel-Breuer-Str. 1280807 MünchenTelefon: 089 35803-530Telefax: 089 35803-481E-Mail: presseanfragen@amazon.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8337/4950854