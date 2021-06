Wechselkursbereinigt ist das Volumen seit 2008 um 37,6 Mrd. gesunken, absolut haften noch 10,3 Mrd. aus.



Wien (APA-ots) - Im 1. Quartal 2021 ist das an private Haushalte aushaftende Fremdwährungskreditvolumen verglichen mit dem Vorquartal um 640 Mio. oder -5,7% zurückgegangen; verglichen mit dem 1. Quartal 2020 war es ein Minus von 2,13 Mrd. oder -16,7%. Damit ist das aushaftende Volumen seit dem Höhepunkt 2008 wechselkursbereinigt um -79,8% zurückgegangen. Absolut haften noch 10,33 Mrd. in fremder Währung aus. Der Anteil der Fremdwährungskredite an den gesamten an private Haushalte vergebenen Kredite konnte damit bereits auf 6,2% gedrückt werden; am Höhepunkt des FX-Kredit-Booms lag er bei rund einem Drittel (31,8%).



96,4% der Fremdwährungskredite entfallen auf Schweizer Franken, der Rest fast zur Gänze auf japanische Yen. Seit Anfang 2008 hat der Schweizer Franken gegenüber dem Euro um 49,3 % aufgewertet. Im 1.Quartal 2021 pendelte der Wechselkurs des Schweizer Franken zwischen 1,0747 und 1,1114 zum Euro. Dies hat die FMA-Erhebung zur Entwicklung der Fremdwährungskredite im 1. Quartal 2021 ergeben.

