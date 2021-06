Nicht wirklich überraschend, aber dennoch dramatisch: Marketing muss sich an vielen Stellen grundlegend ändern, sonst kommen viele Unternehmen in massive Schwierigkeiten. Häufig fehlt es aber noch an der Qualifikation, KI wird beispielsweise deutlich unterschätzt. Die Transformation von Marketing und Vertrieb in die digitale Welt wird nach der Corona-Pandemie für viele Unternehmen zur Überlebensfrage. Diese bereits mehrfach auf unterschiedliche Weise manifestierte Bestandsaufnahme ist auch zentrales Ergebnis einer aktuellen Trend-Befragung der Münchner Unternehmensberatung Cloudbridge Consulting. Die durch die Corona-Pandemie beschleunigte digitale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...