Berlin (ots) - Das zurückliegende Schuljahr war ein wahrer Kraftakt für alle Lehrkräfte, Eltern und Schülerinnen und Schüler, die Tag für Tag Großartiges geleistet haben. Damit alle nun die Unterstützung bekommen, die sie benötigen und damit die Bildungsschere nicht noch weiter auseinandergeht, bietet Cornelsen unter dem Motto Aufholen.Auffrischen.Durchstarten. maßgeschneiderte Hilfe an. Auf der Webseite cornelsen.de/schulstart (https://www.cornelsen.de/empfehlungen/schulstart/?campaign=banner/PR/2021) findet sich von der Lernstandserhebung bis hin zu lehrwerksunabhängigen sowie -begleitenden Materialien alles, was für einen erfolgreichen Unterricht benötigt wird. Die Angebotspalette reicht dabei von der Grundschule bis hin zur Erwachsenenbildung - sowohl online als auch offline."Die Pandemie hat uns allen noch deutlicher gezeigt, welche Herausforderungen uns in der Schule beschäftigen - von der Digitalisierung bis hin zu immer heterogeneren Lerngruppen", erklärt Cornelsen-Geschäftsführerin Martina Fiddrich. "Hier setzen wir mit unseren Angeboten an und bieten Lehrkräften die Möglichkeit, Lernlücken zu identifizieren und mit Hilfestellungen zum Aufholen gezielt zu schließen."Zu diesem Zweck gibt es bei Cornelsen mit "Cornelsen Diagnose und Fördern" auch einen neuen Service zur Online-Diagnose. Das Tool ermöglicht Lernstandauswertungen mit individueller und automatisierter Förderung - eine Arbeitserleichterung für alle Lehrkräfte und zusätzliche Unterstützung für die Schülerinnen und Schüler. Mit weiteren neuen Fördermaterialien sowie kuratierten Arbeitsheftpaketen ist sichergestellt, dass erfolgreichem Lehren und Lernen nichts mehr im Wege steht.Weitere Informationencornelsen.de/schulstart (https://www.cornelsen.de/empfehlungen/schulstart/?campaign=banner/PR/2021)cornelsen.de/empfehlungen/diagnose