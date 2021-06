Wien (www.anleihencheck.de) - Die Ungarische Nationalbank (MNB) hat in dieser Woche den Leitzins von 0,6% auf 0,9% angehoben und damit den Markterwartungen entsprochen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Zinserhöhung sei nur der Beginn einer monatlichen Straffung der Geldpolitik, der vor allem von den monatlichen Inflationsdaten bestimmt sein werde. Als die monatliche Abfolge, im Gegensatz zum erwarteten vierteljährlichen Plan, des Zinsanhebungszyklus in Aussicht gestellt worden sei, habe HUF (Ungarischer Forint) deutlich zugelegt und sei auf unter 351 gegenüber 356 vor der Zinssitzung zurückgekehrt. Die Analysten würden an ihrer Prognose unverändert festhalten und EUR/HUF zum Jahresende 2021 bei 350 sehen. (Ausgabe vom 23.06.2021) (24.06.2021/alc/a/a) ...

