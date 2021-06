Berlin (ots) -- Zeitweise Lieferengpässe bei FSG-Nahrung aufgrund anhaltend wachsender Nachfrage- Immer mehr Hundebesitzer wollen für ihren vierbeinigen Liebling nur das Beste vom BestenBerlin (ots) - Seit einiger Zeit erfreut sich Hundenahrung aus Fleischsaftgarung - häufig als FSG abgekürzt - wachsender Beliebtheit. FSG-Nahrung ist vor allem bei Hundebesitzern gefragt, die besonders viel Wert auf eine wohlschmeckende und gesunde Ernährung ihres vierbeinigen Freundes legen. Viele Experten sprechen geradezu von einer "Revolution" auf diesem Sektor, weil bei der Fleischsaftgarung Zubereitungsverfahren zum Einsatz gelangen, die ursprünglich von Spitzenköchen für die Haute Cuisine, also für Menschen mit einem erlesenen Geschmack, entwickelt wurden. Wer seinen Vierbeiner liebt und als gleichwertigen Lebenspartner in die Familie integriert sehen möchte, setzt daher verstärkt auf Hundenahrung aus Fleischsaftgarung. Diese gilt als das Beste vom Besten für Hunde. Die hohe Nachfrage nach FSG-Nahrung hat zeitweise sogar zu Lieferengpässen geführt. Mittlerweile ist die dauerhafte Verfügbarkeit jedoch gesichert.Fleischsaftgarung für Trocken und NassfutterDie Zubereitungsmethode der Fleischsaftgarung ist sowohl für Trocken- als auch für Nassfutter bestens geeignet - wobei es in der "Haute Cuisine der Hunde" verpönt ist, von "Futter" zu sprechen, sondern besser von Nahrung. Hundenahrung aus Fleischsaftgarung ist nährstoffreich, schmackhaft und verdaulich wie BARF, und gleichzeitig haltbar, ausgewogen und bequem wie herkömmliches Hundefutter. Für den besten Freund des Menschen stellt es einen Zugewinn an Lebensqualität dar.Der Fleischsaftgarung vorausgegangen war der Wunsch Hundenahrung wie menschliche Nahrung zuzubereiten, denn der Lebensraum des heutigen Hundes ist die Familie. Einen besten Freund will man schließlich nicht schlechter stellen. Mit der Fleischsaftgarung steht gleichwertige Kost bereit, aber abgestimmt auf die Bedürfnisse des Hundes.Frisches Fleisch und das Beste aus beiden WeltenAusgangspunkt ist frisches Fleisch, denn der Hund liebt nun einmal Fleisch, und es stellt die beste und bekömmlichste Nahrung für ihn dar. Aber im Unterschied zu BARF wird das Frischfleisch bei FSG gegart. Das bringt gleich mehrere Vorteile mit sich: Gekochtes oder gegartes Fleisch wird nicht nur leichter verdaut als rohes Fleisch, es erhöht auch den nutzbaren Energiegehalt. Das gilt sowohl für Menschen als auch für Tiere. Bei der Fleischsaftgarung wird das Frischfleisch nur im eigenen nährstoffreichen Fleischsaft lange bei niedriger Temperatur gegart und reduziert, bis daraus Trockennahrung entsteht - oder es wird durch eine Kurzgarmethode zur Nassnahrung zubereitet.Hundenahrung aus Fleischsaftgarung ist nährstoffreich, schmackhaft und verdaulich wie BARF, gleichzeitig haltbar, ausgewogen und bequem wie herkömmliches Hundefutter. Es ist wohl diese Kombination, die das "Beste aus beiden Welten" in sich vereint, und die immer mehr Hundefreunde nach FSG-Nahrung greifen lässt. Für alle, die bisher noch unentschieden waren, ob sie ihrem vierbeinigen Freunde eher Trocken- oder Nassfutter geben oder ihn doch lieber mit BARF ernähren sollen, gibt es jetzt mit Hundenahrung aus Fleischsaftgarung eine Antwort auf alle damit verbundenen Fragen.Hundenahrung aus Fleischsaftgarung bietet eine neue wohlschmeckende und gesunde Ernährung für den Hund. Bei der Fleischsaftgarung (FSG) wird eine von Spitzenköchen für die menschliche Ernährung entwickelte Zubereitungsmethode an die Nahrungsbedürfnisse des Hundes angepasst. Hundenahrung aus Fleischsaftgarung ist nährstoffreich, schmackhaft und verdaulich wie BARF, aber sicherer als BARF, und gleichzeitig haltbar, ausgewogen und bequem wie herkömmliches Hundefutter. Für den besten Freund des Menschen stellt es einen Zugewinn an Lebensqualität dar.Pressekontakt:Weitere Informationen: www.fleischsaftgarung.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel. 0611-973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Internet: www.euromarcom.de,www.facebook.com/euromarcom (like if you like-:)Original-Content von: Verein für Gesundheitsbezogene Lebensqualität für Tiere, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154161/4950927