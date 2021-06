Um 10:34 liegt der ATX TR mit +0.92 Prozent im Plus bei 6936 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +1.72% auf 35.5 Euro, dahinter Warimpex mit +1.68% auf 1.21 Euro und Erste Group mit +1.50% auf 32.46 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15556 (+0.64%, Ultimo 2020: 13719). Ein interessanter Punkt: Kleinanleger werden Statistiken zufolge zu einer immer wichtigeren Größe an der Wall Street. Am Freitag hätten sie den Kursrücksetzer der Börsen genutzt und die Rekordsumme von 2,05 Mrd. Dollar in US-Aktien gepumpt,so eine Studie. Viele von ihnen hätten hierfür Geld aus Kryptowährungen wie Bitcoin abgezogen. Man stelle sich mal so eine machtvolle Position in Österreich vor. In Deutschland geht es da schön langsam ...

