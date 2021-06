HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Credit Suisse von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 9,50 auf 11,00 Franken angehoben. Die Credit Suisse müsse zahlreiche Probleme lösen, verfüge aber über die Kapitalstärke damit umzugehen, schrieb Analyst Eoin Mullany in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach wiederholt aufgetretenen Fehlern im Risiko-Management und Sonderverlusten hätten viele Investoren das Handtuch geworfen. Gerade in solchen Phasen ergäben sich aber oftmals die größten Chancen. Der Experte verwies zudem auf die niedrige Bewertung, die im Vergleich zum europäischen Bankensektor auf Rekordtief sei./ajx/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2021 / 16:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

