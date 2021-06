Köln (ots) - "Digitaler Wandel - der große Umbau der ARD" ist der Titel der aktuellen Folge des Podcasts zum ARD-Zukunftsdialog (https://www.ardaudiothek.de/ard-zukunftsdialog-der-podcast/89005802). Es geht um die Frage, wie die ARD den digitalen Wandel in den Landesrundfunkanstalten steuert und beschleunigt.Der Intendant des Südwestrundfunks, Kai Gniffke, skizziert im Unternehmenspodcast der ARD seine Vision für den SWR: "Dass wir ein Sender sind, der den Menschen Orientierung, Heimat und Geborgenheit gibt. Und das in einer wilden, sich verändernden Welt. Ein Sender dem sie Vertrauen entgegenbringen. Und der ihnen den Rohstoff bietet für gesellschaftliche Debatten."Im ARD-Zukunftsdialog wünschen sich viele Menschen beispielsweise mehr digitale Produkte und mehr Komfort auf den Programmplattformen Mediathek und Audiothek. Kai Gniffke ist überzeugt davon, dass der SWR mehr digitale Produkte brauche. Wie diese bei gleichbleibendem Etat finanziert werden können, sei die "Millionen-Dollar-Frage". "Wir müssen den Aufwand verlagern, wenn wir mehr digitale Projekte haben wollen. Wenn wir sowas Tolles haben wollen wie Sophie Scholl, das Insta-Projekt." Das Geld könne nur aus den linearen Programmen kommen.Katrin Nachbar vom Bayerischen Rundfunk leitet in der Abteilung "Digitale Entwicklungen und Social Media" das Innovationsteam. Auch sie ist damit beschäftigt, den digitalen Umbau in der ARD zu beschleunigen. Dabei habe sie die Erfahrung gemacht, dass viele Landesrundfunkanstalten mit ihren Innovationsteams durchaus experimentierfreudig sind. "Wir versuchen, das was die Technologie kann, mit dem zu verknüpfen, was der BR schon kann." So hat das Innovationsteam zum Beispiel mit der Redaktion Hörspiel für Sprachassistenten ein interaktives Hörspiel entwickelt.Über den PodcastDie neue Folge des Unternehmenspodcasts "ARD-Zukunftsdialog. Der Podcast." ist seit heute in der ARD-Audiothek abrufbar. Der Podcast begleitet den ARD-Zukunftsdialog, ein Projekt, das die Bürger*innen an der Diskussion über die Zukunft des Senderverbunds beteiligt. Anregungen, Ideen und Kritik der Bürger*innen werden im Podcast aufgenommen und mit den Macher*innen aus der ARD besprochen und diskutiert. Der Podcast will so zusätzliche Einblicke in die ARD geben und mehr Austausch und Debatte ermöglichen. Moderiert wird der Podcast von der ARD-Journalistin Svenja Kellershohn. Der Leiter der ARD-Kommunikation, Birand Bingül, ist als Sidekick dabei.Derzeit können sich alle Menschen mit ihren Ideen und Anregungen am ARD-Zukunftsdialog beteiligen - noch bis zum 27. Juni auf www.ard-zukunftsdialog.de.Pressekontakt:ARD KommunikationSvenja Siegert, Gabriele MüllerTelefon: 0221 220 1475E-Mail: pressestelle@ard.deFotos finden Sie unter: https://www.ard-foto.deTwitter: https://twitter.com/ARD_PresseARD-Newsletter abonnieren: https://ard.de/presseOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/4950965