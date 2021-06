Der Aktienkurs von Tesla hat in der jüngsten Vergangenheit ansehnlich korrigiert. Nun aber überzeugt der Titel wieder auf der Long-Seite. Die 21-Tagelinie verläuft erneut aufwärts und zeugt damit von einem kurzzeitigen Aufwärtstrend. Am Mittwoch kam es zu einem neuerlichen Kaufsignal. Ob die Aufwärtsbewegung weiter geht, was Anleger beachten...

Den vollständigen Artikel lesen ...