Netflix-Calls mit 81%-Chance bei Kursanstieg auf 546 USD

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse könnte die Netflix-Aktie (ISIN: US64110L1061) bald wieder zulegen. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die Netflix-Aktie markierte am 13. Juli 2020 ein Hoch bei 575,37 USD. Danach schwenkte die Aktie in eine Seitwärtsbewegung zwischen diesem Hoch und einer Unterstützungszone zwischen 467,54 USD und 458,97 USD ein. Diese dauert noch immer an. Daran änderte auch der Anstieg auf das aktuelle Allzeithoch bei 593,29 USD am 20. Januar 2021 nichts. Zuletzt notierte die Aktie wieder in der Nähe der unteren Begrenzung der Seitwärtsbewegung und bildete dort einen kleinen Boden aus.

Ausblick: Rein formal hat die Netflix-Aktie diesen Boden gestern mit dem Ausbruch über 511,76 USD vollendet. Aber der Ausbruch ist noch sehr knapp und braucht Bestätigung. Kommt es dazu, dann wäre ein Anstieg bis 546,30 USD und 575,37 USD möglich. Kommt es allerdings nicht zu dieser Bestätigung und fällt der Wert unter die Unterstützung bei 503,49 USD, dann könnte er wieder unter Druck geraten und in den Bereich zwischen 467,54 USD und 458,97 USD abfallen."

Hält die Unterstützung bei 511,76 USD und die Aktie kann in naher Zukunft zumindest wieder auf 546 USD ansteigen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call mit Basispreis bei 520 USD

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Netflix-Aktie mit Basispreis bei 520 USD, BV 0,1, ISIN: DE000HR3AN04, Bewertungstag 15.9.21, wurde beim Netflix-Kurs von 514,88 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,193 USD mit 2,40 - 2,43 Euro gehandelt.

Kann die Netflix-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 546 USD zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 3,50 Euro (+44 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 483,1806 USD

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Netflix-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 483,1806 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PF947R3, wurde beim Netflix-Kurs von 514,88 USD mit 2,83 - 2,91 Euro quotiert.

Beim Netflix-Aktienkurs von 546 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - bei 5,26 Euro (+81 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Netflix-Aktien oder von Hebelprodukten auf Netflix-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de