Däniken SO (awp/sda) - Nach knapp fünf Wochen Jahresrevision ist das Atomkraftwerk Gösgen in Däniken SO am Donnerstag wieder in Betrieb genommen worden. Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat Ensi hatte zuvor die Erlaubnis für das Wiederanfahren erteilt.Das AKW Gösgen war wie geplant am 22. Mai zur Jahresrevision ...

Den vollständigen Artikel lesen ...