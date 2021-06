Düsseldorf (ots) - Der Bügerrat Klima (https://buergerrat-klima.de/) ist eine bundesweite Initiative unter Schirmherrschaft von Bundespräsident a.D. Horst Köhler. 160 zufällig ausgewählte Menschen unter Einbezug der Expertise von Wissenschaftler*innen beraten über mögliche Maßnahmen zum Umgang mit der Klimakrise. Der VDI ist ideeller Unterstützer des Bürgerrat Klima und gibt einen Einblick in die Auswahl der Ergebnisse. Die übergreifende Frage lautet: Wie kann Deutschland die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens erreichen - unter Berücksichtigung gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und ökologischer Gesichtspunkte?Knapp 95 Prozent der Befragten beim Bürgerrat Klima sind sich einig: "Der Staat ist in der Verantwortung, einen Rahmen zur Orientierung für die Energiewende zu setzen." Dabei geben die Befragten der Geschwindigkeit den Vorrang vor den Kosten. Diese Tendenz ist ähnlich auch in der VDI-Umfrage (https://www.vdi.de/fileadmin/pages/vdi_de/redakteure/ueber_uns/presse/dateien/Ergebnisse-VDI-Mitgliederumfrage-Energiewende2020.pdf) zur Energiewende zu erkennen. Ebenso stimmen fast 96 Prozent der Beteiligten beim Bürgerrat Klima dafür, dass die gesamte Energieversorgung Deutschlands bis 2035 zu 70 Prozent und bis 2040 zu 90 Prozent aus erneuerbaren Energien gedeckt werden soll.Im Stromsektor sollen die 100 Prozent laut dem Bürgerrat Klima bereits bis 2035 erreicht sein. Diese Forderung zur schnelleren Erreichung der Ziele der Energiewende deckt sich mit dem Ergebnis der zuletzt durchgeführten VDI-Umfrage (https://www.vdi.de/fileadmin/pages/vdi_de/redakteure/ueber_uns/presse/dateien/Ergebnisse-VDI-Mitgliederumfrage-Energiewende2020.pdf), in der über 78 Prozent der befragten VDI-Mitglieder der Aussage zustimmten, dass die Energiewende zu langsam voran geht, um das Klima zu schützen.Für die Erreichung der Klimaziele hat der Bürgerrat Klima unter anderem folgende Maßnahmen identifiziert, die von einer großen Mehrheit der Beteiligten (meist über 80 oder 90 Prozent) unterstützt werden:- Verpflichtende kommunale Klimaschutzprogramme- Mehr Flächen für Erneuerbare Energien und Aufforstung- Verstärkte Dachflächennutzung von Photovoltaik-Anlagen und verstärkter Ausbau von Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen- Förderung des Windenergieausbaus- Vereinfachung und Förderung des Eigenverbrauchs (beispielsweise bei privaten Photovoltaik-Anlagen)- Anpassung EEG-Umlage- Kohleausstieg vorziehen- ÖPNV ausbauen und attraktiver machen- Ausbau des Bahnverkehrs (unter anderem Ausbau des Schienennetzes)- Abbau der Subventionen des Autoverkehrs- Förderung des Radverkehrs und von E-Bikes- Bürgerengagement (Ehrenamt im Bereich Wärme und Klima unterstützen)- Ausstieg aus fossiler Energie- Vermeidung von Flugreisen (unter anderem Umstellung des Flugverkehrs auf synthetische Kraftstoffe)- Umstellung auf klimafreundliche Landwirtschaft und einen klimafreundlichen ErnährungssektorAm kritischsten stehen die Beteiligten aktuell noch einem generellen Tempolimit (57 Prozent Zustimmung) und einer City-Maut (50 Prozent Zustimmung) gegenüber.Die vollständigen Ergebnisse des Bürgerrat Klima sind abrufbar unter: https://buergerrat-klima.de/.Der VDI - Sprecher, Gestalter, NetzwerkerDie Faszination für Technik treibt uns voran: Seit 165 Jahren gibt der VDI Verein Deutscher Ingenieure wichtige Impulse für neue Technologien und technische Lösungen für mehr Lebensqualität, eine bessere Umwelt und mehr Wohlstand. Mit rund 145.000 persönlichen Mitgliedern ist der VDI der größte technisch-wissenschaftliche Verein Deutschlands. Wir sprechen für Ingenieurinnen und Ingenieure sowie für die Technik und gestalten so die Zukunft aktiv mit. Über 12.000 ehrenamtliche Expertinnen und Experten bearbeiten jedes Jahr neueste Erkenntnisse zur Förderung unseres Technikstandorts. Als drittgrößter technischer Regelsetzer ist der VDI Partner für die deutsche Wirtschaft und Wissenschaft.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner in der VDI-Pressestelle:Marco DadomoTelefon: +49 211 6214-383E-Mail: presse@vdi.deOriginal-Content von: VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16368/4951011