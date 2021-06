Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) beendete die letzte Handelswoche mit 172,60 Prozentpunkten, so die Börse Stuttgart.In die Woche sei er mit einem Aufschlag von elf Basispunkten gestartet und habe am Montagmorgen sein bisheriges Wochenhoch bei 173,03 Prozentpunkten erreicht. Die Schwankungsbreite sei im bisherigen Wochenverlauf weitaus höher als in den Vorwochen. Am Dienstagvormittag sei der Euro-Bund-Future bis auf 171,67 Prozentpunkte gefallen. Bis Mittwochmittag habe er sich leicht erholen können und notiere bei 172,26 Prozentpunkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...