++ Europäische Aktienmärkte steigen ++ DE30 klettert wieder über 15.530 Punkte ++ Siemens hebt Finanzziele an ++ Trotz einer gemischten Sitzung in Asien, notieren die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag höher. In ganz Europa sind Kursgewinne zu beobachten, wobei französische und spanische Aktien zu den Outperformern gehören. Die russischen Indizes sind die einzigen, die heute schwächeln. Die deutschen ifo-Indizes für Juni wurden um 10:00 Uhr veröffentlicht. Der Markt erwartete einen Anstieg des Geschäftsklimaindexes von 99,2 auf 100,7 Punkte. Die tatsächlichen Daten zeigten jedoch eine stärkere Verbesserung und der Index kam auf 101,8 Punkte. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...