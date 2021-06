Mladá Boleslav (ots) - › Pressekonferenz zur neuen Unternehmensstrategie von ŠKODA AUTO beginnt heute um 16:30 Uhr MEZ› Vorstandsvorsitzender Thomas Schäfer präsentiert inhaltliche Schwerpunkte für künftige Ausrichtung in den Bereichen Elektrifizierung, Internationalisierung und Digitalisierung› Live-Übertragung auf dem ŠKODA Storyboard sowie auf verschiedenen Social Media-Kanälen des AutomobilherstellersŠKODA AUTO stellt im Rahmen einer internationalen Pressekonferenz heute Nachmittag in Prag seine neue Unternehmensstrategie NEXT LEVEL - ŠKODA STRATEGY 2030 vor. Die Veranstaltung wird auf einer eigenen Internetseite sowie über die unternehmenseigene Website ŠKODA Storyboard gestreamt. Außerdem lässt sie sich auf ausgewählten Social Media-Kanälen des Automobilherstellers verfolgen.Die Pressekonferenz beginnt heute Nachmittag um 16:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Im Anschluss an die Präsentation haben Journalisten und Medienvertreter Gelegenheit, Fragen rund um die Inhalte der NEXT LEVEL - ŠKODA STRATEGY 2030 zu stellen.Die Fragen können vorab per E-Mail an media@skoda-auto.cz geschickt werden.Datum: Donnerstag, 24. Juni, ab 16:30 Uhr MEZInternetseite: www.nextlevelskodastrategy2030.comŠKODA Storyboard: www.skoda-storyboard.comTwitter: https://twitter.com/skodaautonews (http://twitter.com/skodaautonews)LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/thomas-schaeferYouTube: https://www.youtube.com/watch?v=lcGRnpWdxog (http://www.youtube.com/watch?v=lcGRnpWdxog)Livebox: https://www.nextlevelskodastrategy2030.com/livestream (http://www.nextlevelskodastrategy2030.com/livestream)Pressekontakt:Christof BirringerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon +49 6150 133 120E-Mail: christof.birringer@skoda-auto.deUlrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/4951068