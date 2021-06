Der Aufschwung in Österreich nach der Coronakrise erfolgt viel schneller als Experten und selbst die Wirtschaftstreibenden angenommen haben. "Dem Patienten 'Österreichische Volkswirtschaft' geht es merklich besser als noch vor ein paar Monaten", so Wifo-Chef Christoph Badelt am Donnerstag zur neuen Konjunkturprognose. Schon im dritten Quartal werde das Produktionsniveau von vor der Krise erreicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...