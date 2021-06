Mainz (ots) -Woche 26/21Sa., 26.6.Bitte Programmänderung ab 20.15 Uhr beachten:20.15 sportstudio live - UEFA EURO 2020 (VPS 20.14/HD/DD 5.1/UT)aus Mainz mit Katrin Müller-Hohenstein, Christoph Kramerund Per Mertesacker21.00 sportstudio live - UEFA EURO 2020 (fub/HD/AD/DD 5.1/UT)Italien - ÖsterreichAchtelfinaleÜbertragung aus London/GroßbritannienReporter: Béla RéthyIn der Halbzeitpause:gegen 21.50 heute journal (VPS 23.15)Verlängerung und Elfmeterschießen möglichanschl.Wales - DänemarkAchtelfinaleZusammenfassung aus Amsterdam/Niederlande23.00 sportstudio live - UEFA EURO 2020 (HD/DD 5.1/UT)Highlights, Analysen, Interviewsaus Mainz mit Katrin Müller-Hohenstein, Christoph Kramerund Per Mertesacker23.30 heute Xpress (VPS 23.29/HD/UT)23.35 Filmnacht im ZDFAushilfsgangster (VPS 23.30)1.10 Bis dass der Tod sie scheidet (VPS 1.05)2.35 Varg Veum - Kalte Herzen (VPS 2.30)4.00- Coraline (VPS 3.55)5.35("Der Samstagskrimi: Ostfriesensünde" und"Ein starkes Team - Treibjagd" entfallen.)So., 27.6.Bitte den "Fußball-Alternativablauf" streichen.5.30 zdf.formstark (VPS 5.25)(Weiterer Ablauf ab 5.35 Uhr wie vorgesehen.)Mo., 28.6.Bitte Programmänderung ab 17.00 Uhr beachten:17.00 heute Xpress (HD/UT)17.05 sportstudio live - UEFA EURO 2020 (HD/DD 5.1/UT)aus Mainz mit Jochen Breyer, Christoph Kramerund Per Mertesacker18.00 sportstudio live - UEFA EURO 2020 (VPS 17.59/fub/HD/AD/DD 5.1/UT)Kroatien - SpanienAchtelfinaleÜbertragung aus Kopenhagen/DänemarkReporterin: Claudia NeumannIn der Halbzeitpause:gegen 18.55 heute (VPS 19.00)WetterVerlängerung und Elfmeterschießen möglich20.00 sportstudio live - UEFA EURO 2020 (HD/DD 5.1/UT)aus Mainz mit Jochen Breyer, Christoph Kramerund Per Mertesacker21.00 sportstudio live - UEFA EURO 2020 (fub/HD/AD/DD 5.1/UT)Frankreich - SchweizAchtelfinaleÜbertragung aus Bukarest/RumänienReporter: Oliver SchmidtIn der Halbzeitpause:gegen 21.50 heute journal (VPS 23.15)Verlängerung und Elfmeterschießen möglichanschl.Kroatien - SpanienAchtelfinaleZusammenfassung aus Kopenhagen/Dänemark23.00 sportstudio live - UEFA EURO 2020 (HD/DD 5.1/UT)Highlights, Analysen, Interviewsaus Mainz mit Jochen Breyer, Christoph Kramerund Per Mertesacker23.30 heute journal update (VPS 23.29/HD)Moderation: Nazan Gökdemir23.45 Montagskino im ZDF (VPS 23.30)Spooks - Verräter in den eigenen Reihen1.20 Das kleine Fernsehspiel (VPS 1.05)Wem gehört die Stadt - Bürger in Bewegung2.50 300 Worte Deutsch (VPS 2.35)4.20 Filmgorillas (HD)Das Film- und Serienmagazinmit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke und Daniel Schröckert(vom 24.6.2021)Deutschland 2021______________________zu Mo., 28.6.4.30 Frag den Lesch (HD)Wie würde die Erde ohne Menschen aussehen?(Erstsendung 29.11.2015)Deutschland 20154.45- Die Rosenheim-Cops (VPS 4.05)5.30("hallo deutschland", "Leute heute", "SOKO München: Späte Ruhe","Wetter" um 19.20 Uhr, "WISO-Dokumentation: Kinder allein im Netz -Wie sicher sind TikTok und Co.?", "Der Fernsehfilm der Woche:Die verschwundene Familie (1) und (2)" entfallen.)Di., 29.6.Bitte den "Fußball-Alternativablauf" streichen.Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4951138