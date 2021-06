Unterföhring (ots) -- Ab 27. Juli auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf sowie auf Sky Comedy- Staffeln eins auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar- Mit "Friends"-Star David Schwimmer und Nick Mohammed ("Ted Lasso") in den HauptrollenUnterföhring (ots) - Ein machthungriger US-Geheimdienstagent und ein tollpatschiger Computer-Analyst müssen beim britischen Cyber-Sicherheitsdienst zusammenarbeiten und geraten nicht nur kulturell aneinander: Staffel zwei des britischen Sky Original "Intelligence" ist ab 27. Juli immer dienstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Comedy zu sehen sowie als komplette Staffel auf Sky Ticket und über Sky Q abrufbar. Auch Staffel eins der Geheimdienst-Comedy steht auf Abruf zur Verfügung.Über "Intelligence":Jerry (David Schwimmer), war einst maßgeblich an der Entwicklung von Eternal Blue, der Cyberwaffe, mit der die Russen das Atomkraftwerk angreifen, beteiligt. Nun werden seine Informationen plötzlich lebenswichtig für die nationale, wenn nicht sogar für die internationale Sicherheit. Dumm nur, dass sich Jerry gleichzeitig einigen Dämonen aus seiner Vergangenheit stellen muss, bevor er dem Team helfen kann. Alles steht auf dem Spiel und die Uhr tickt unaufhörlich. Können Jerry, Joseph (Nick Mohammed) und das CySec-Team den Tag retten und eine nationale Katastrophe verhindern oder schreitet die übereifrige Christine Clarke (Sylvestra Le Touzel) mit einer unüberlegten Entscheidung dazwischen?Comedian und Schauspieler Nick Mohammed ("Ted Lasso"), der auch Serienschöpfer des Sky Original ist, und "Friends"-Star David Schwimmer harmonieren in "Intelligence" als lächerliche Cyber-Security-Experten. Dabei nimmt die Workplace-Comedy den Büroalltag der Sicherheitsbehörde GCHQ aufs Korn und lebt vom britisch-amerikanischen Culture-Clash."Intelligence" wurde kreiert, geschrieben und produziert von Nick Mohammed und ist eine Produktion von Expectation TV in Zusammenarbeit mit Sky Studios. Die Serie wurde von Jon Mountague, Director of Comedy bei Sky Studios und Zai Bennett, Managing Director of Content bei Sky UK in Auftrag gegeben. NBCUniversal Global Distribution verantwortet den Weltvertrieb im Auftrag von Sky Studios.Facts:Originaltitel: "Intelligence", Comedyserie, 6 Episoden, je ca. 30 Minuten, GB 2021. Creator und Autor: Nick Mohammed. Executive Producers: Morwenna Gordon, Nerys Evans, Nick Mohammed, David Schwimmer. Co-Executive producer: Tom Hodges. Producer: Charlie Leech. Regie: Matt Lipsey. Darsteller: David Schwimmer, Nick Mohammed, Sylvestra Le Touzel, Eliot Salt, Jane Stanness, Gana Bayarsaikhan.Ausstrahlungstermine:Ab 27. Juli jeweils ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Comedy sowie ab 27. Juli als komplette Staffel auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf. Auch Staffel eins steht auf Abruf bereit.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie Sie zudem unter http://www.sky.de/originals sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und www.instagram.com/skydeutschland.Über Sky Comedy:Immun gegen schlechte Laune - denn Lachen ist gesund und Sky Comedy stärkt nicht nur die Abwehrkraft, sondern auch die Mundwinkel. Mit den beliebtesten Sitcom-Serien, den bekannten Comedy-Formaten von HBO, Showtime und mit vielen Sky Originals sowie als neues Zuhause des "Quatsch Comedy Club" hat schlechte Laune keine Chance. Alle Inhalte von Sky Comedy sind linear sowie jederzeit auf Abruf via Sky Q und Sky Ticket in Deutschland, in Österreich auf Sky X und der Schweiz bei Sky Show verfügbarÜber Sky Studios:Sky Studios entwickelt, produziert und finanziert eigene Dramen, Komödien und Dokumentationen für 24 Millionen Sky-Kunden und viele weitere potenzielle Zuschauer. Gestützt auf den Erfolg der von Kritikern gefeierten bisherigen Sky Originals, einschließlich der zehnfach Emmy-prämierten Serie "Chernobyl" und der internationalen Hits "Babylon Berlin", Der Pass" und "Riviera", präsentiert sich Sky Studios als neues kreatives Universum für Sky-Eigenproduktionen wie "The Third Day" mit Jude Law, "ZeroZeroZero" von den Machern von "Gomorrha" und "The New Pope", ein Werk des Oscar®-prämierten Regisseurs Paolo Sorrentino.Sky Studios investiert weltweit in die Kultur- und Filmwirtschaft und hält Beteiligungen an zehn Produktionsfirmen im Vereinigten Königreich und in den USA. Sky Studios wurde im Juni 2019 gegründet. Zur Führungsspitze des Unternehmens gehören Gary Davey als Chief Executive Officer, Jane Millichip als Chief Content Officer, Caroline Cooper als Chief Operating Officer, Cameron Roach als Director of Drama UK, Jon Mountague als Director of Comedy UK, Nils Hartmann als Director Original Production Sky Italia und Marcus Ammon als Director Original Production Sky Deutschland.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Birgit EhmannExternal CommunicationsTel: 089/9958 6850birgit.ehmann@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/SkySerientwitter.com/BirgitEhmannKontakt für Fotomaterial:Patricia Navarijo GomezBilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4951169