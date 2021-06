Konjunkturdaten überraschten positiv: In den beiden grössten Euro-Volkswirtschaften Deutschland und Frankreich hellte sich das Geschäftsklima deutlich auf.Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag bis zum Mittag zugelegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1945 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Unterstützung erhielt der Euro am Vormittag durch die gute Börsenstimmung in Europa. Der US-Dollar war aus diesem Grund als Weltreservewährung etwas weniger stark gefragt. Davon profitierte der Euro. Bei den Währungspaaren EUR/CHF (1,0971)...

