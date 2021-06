Instagram experimentiert mit einem Feature, das mithilfe eines Algorithmus direkt im Haupt-Feed sogenannte Suggested Posts ausspielen soll. 2017 hat sich Instagram verabschiedet von einem streng chronologischen Feed, der immer das neueste Bild ganz oben anzeigt. Seitdem bestimmen zahlreiche Faktoren, darunter das Nutzungsverhalten der Userinnen und User selbst, was im Instagram-Feed an welcher Stelle angezeigt wird. Jetzt könnte es eine zusätzliche Neuerung geben. Instagram testet Suggested Posts im Haupt-Feed Wie The Verge zuerst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...