Die deutschen Standardwerte nehmen am Vormittag wieder Kurs auf die Marke von 15.600 Punkten und legen rund 0,8% zu. Im Fokus der Anleger steht am Donnerstag vor allem der Tübinger Impfstoff-Hersteller CureVac, der am Nachmittag zur Hauptversammlung einlädt. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. Lufthansa (WKN 823212) Unter den meistgehandelten Werten auf dem Stuttgarter Börsenparkett finden sich am Donnerstag die Papiere von Deutschlands größter Fluggesellschaft Lufthansa wieder. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...