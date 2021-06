Die von der Immofinanz veranlasste außerordentliche Hauptversammlung der S Immo hat sich heute gegen die vorläufige Streichung des Höchststimmrechts ausgesprochen. Durch das Stimmverhalten in der außerordentlichen Hauptversammlung ist eine wesentliche Bedingung des Übernahmeangebots der Immofinanz nicht erfüllt. Es liege nun an der Bieterin, ob sie die Übernahmeabsicht aufgibt, auf den Eintritt der aufschiebenden Bedingung verzichtet oder das Angebot substanziell verbessert, so die S immo in einer Aussendung. S Immo-CEO Bruno Ettenauer: "Unabhängig von einer eventuellen Nachbesserung des Offerts empfehlen wir allen Aktionären, mit der Entscheidung über eine eventuelle Annahme noch zuzuwarten. Wir veröffentlichen demnächst die ...

