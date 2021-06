Die Öl- und Heizölpreise treten am Donnerstag auf der Stelle. Ein Barrel Rohöl (Brent) kostet weiterhin gut 75 Dollar und damit so viel, wie seit Oktober 2018 nicht mehr. Heizöl wird zumindest nicht teurer und verharrt auf dem erreichten Eineinhalb-Jahres-Hoch. Die Nachfrage bleibt entsprechend der relativ ungünstigen Einkaufskonditionen schwach. Die Ölpreise am Weltmarkt zeigen sich weiterhin sehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...