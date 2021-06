DJ Temmel, Seywald & Partner feiern 30 Jahre - Perspektivenreiche und branchenübergreifende Kommunikationsberatung

Wien (pts030/24.06.2021/14:10) - Die Wiener PR-Consulter Temmel, Seywald & Partner haben ihr 30-jähriges Bestehen - coronabedingt - im kleinen Rahmen gefeiert. Im Juni 1991 hatte das Agenturgespann mit einer vom Bundeskanzleramt beauftragten Broschüre, dem EWR-ABC, seine Arbeit aufgenommen. Es folgten zahlreiche weitere zukunftsweisende Publikationen und Kampagnen zum EU-Beitritt 1995. Die Produktion und Verbreitung von klassischen und digitalen Medieninhalten für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ist bis heute die Hauptdomäne der Agenturgruppe. http:// www.tsp.at

In den ersten Jahren standen Fragestellungen zum EU-Beitritt und später zur EURO-Einführung im Zentrum der Kommunikationsberatung. Ab 1994 fokussierten sich die PR-Berater bereits auf die Umstellung von Briefpost und Fax auf das Internet-Zeitalter - mit Ausflügen ins Homeshopping und in die New Economy. 1997 gründeten die Consulter die Nachrichtenagentur pressetext mit Büros in Berlin, Wien und Zürich. Sie zählt heute zu den reichweitenstärksten Nachrichtenverbreitern in der DACH-Region.

Ab den 2000er Jahren zählten große, teils börsenotierte IT- und Industrie-Konzerne und Verbände zum Kundenstock. So konnten einige Börsegänge begleitet werden, ebenso große Public-Private-Partnership-Kampagnen wie "Österreich ans Internet" mit der österreichischen Bundesregierung oder die IP-Initiative Geistiges Eigentum gemeinsam mit dem Österreichischen Patentamt. Weitere Höhepunkte waren Kampagnen für das Landwirtschaftsministerium wie "Sanfte Mobilität", "Bildung zum Erfolg" oder die "Allianz für starke Regionen" im Zuge der Genuss Region Österreich Initiative.

Banken, Versicherungsmakler und Maschinenbauer zählen ebenso zum Kundenspektrum wie Tourismusdestinationen, Lebensmittelhersteller und Start-ups im Internet, Rechtsanwälte, Steuerberater, SAP-Berater und Management Consultants. "Kreativ, innovativ, abwechslungsreich und überraschend müssen die Kommunikationsansätze sein, mit denen man Kunden wie Öffentlichkeit begeistert", sagt Agenturchef Dr. Wilfried Seywald. "Da ist es nur gut, mit vielen unterschiedlichen Perspektiven und branchenübergreifend zu arbeiten. Das hält jung und fit - und bleibt nachhaltig in Erinnerung."

Neben zahlreichen Einzelprojekten und laufenden PR-Mandaten ist die Agentur seit 2014 auch für die Ausrichtung der Europäischen Toleranzgespräche in Kärnten und für den Aufbau des Europäischen Toleranzzentrums Fresach verantwortlich. In diesem Umfeld konnten bis heute mehr als 300 international bedeutende Vortragende und Autor/innen aus allen Wissensgebieten sowie Führungspersönlichkeiten der europäischen Politik und Wirtschaftskapitäne nach Fresach geholt werden. Das Projekt wurde unter anderem mit dem Kärntner Menschenrechtspreis 2017 ausgezeichnet.

Über Temmel, Seywald & Partner Die Agenturgruppe mit Hauptsitz in Wien besteht aus der PR-Agentur Temmel, Seywald & Partner Communications und der Nachrichtenagentur pressetext. Sie berät seit über 30 Jahren Kunden mit innovativen und kreativen Kommunikationsansätzen und Strategien bei der Positionierung und Schärfung von Unternehmen, Produkten und Initiativen in der Öffentlichkeit, viele davon kontinuierlich seit Jahren. Langjährige Kundenbeziehungen, Auszeichnungen und Anerkennungspreise sind das Ergebnis fundierter und nachhaltiger Kommunikation, die sich nicht vorrangig um rasche PR-Effekte, sondern um zielorientierte Veränderung bemüht. http://www.tsp.at

