Stockholm (ots) - Das Vergleichsportal MySportwetten.de stellt seit 2017 die besten Sportwetten-Anbieter (https://mysportwetten.de/sportwettenanbieter) Deutschlands vor. Pünktlich zur Finalrunde der Europameisterschaft hat man sich nun mit den Angeboten der Sportwetten-Anbieter zur EM befasst. Fußballfans können sich so in der entscheidenden Phase der Euro 2020 über aktuelle Angebote der Sportwetten-Anbieter informieren und behalten trotz der großen Anzahl an Sportwetten-Bonus-Aktionen den Überblick.Welcher ist der beste Sportwetten-Anbieter für EM-Wetten? Nachdem sich Fußballfans ein Jahr gedulden mussten, kommt diese Frage derzeit besonders häufig auf. Am 11. Juni .2021 startete zum sechzehnten Mal die Fußball-Europameisterschaft, im Laufe welcher der Nachfolger von Titelverteidiger Portugal gesucht wird. Von der Begeisterung für die Euro 2021 profitieren auch die Sportwetten-Anbieter.Bei vielen Fußballfans steht nach wie vor Tipico besonders hoch in der Gunst. Das 2004 in Deutschland gegründete Unternehmen gilt als Synonym eines zuverlässigen Wettanbieters und bietet auch für die Euro 2020 ein attraktives Gesamtpaket. Ebenfalls aus Deutschland kommt HAPPYBET. Der derzeit verfügbare EM-Sportwetten-Bonus dürfte zudem das Interesse einiger Fußballfans wecken.Als echter Geheimtipp gilt hingegen der Sportwetten-Anbieter NEO.bet, der sich seit 2018 neben den bekannten Namen behaupten kann. Klar für das Wettangebot spricht die moderne Sportwetten-App sowie der umfangreiche Sportwetten Bonus, den der deutsche Wettanbieter Neukunden anbietet. Für internationale Wetten empfehlen die Experten von www.mysportwetten.de (https://mysportwetten.de/) jedoch den britischen Buchmacher Betway, der während der EM-Zeit zahlreiche Sportwetten-Angebote veröffentlicht.Die Wahl zwischen den verschiedenen Sportwetten-Anbietern erweist sich während der Euro 2020 also als gar nicht so einfach. Große Unterschiede gibt es bei Kriterien wie der Anzahl an EM-Sportwetten jedoch nur selten. Stattdessen unterscheiden sich die Wettanbieter insbesondere bei dem Angebot der Sportwetten-Boni zur Europameisterschaft. Das Vergleichsportal MySportwettenDE bietet hierfür jedoch den passenden Überblick.Pressekontakt:Leadstar Media ABHälsingegatan 49 4tr113 31 StockholmSwedenOriginal-Content von: Leadstar Media AB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134015/4951406