Düsseldorf (ots) - Gesa Hecken ist ausgebildete Heilpraktikerin und hat ihre Praxis in Düsseldorf. Wer mit seinen eigenen Lösungsansätzen nicht den Effekt erreicht, den er gerne hätte, bekommt bei ihr Hilfe. Durch ihre unterschiedlichen Lösungsansätze hilft sie, Ziele zu erreichen und diese ganz nach den Wünschen ihrer Patienten umzusetzen.Die Themenschwerpunkte der ausgebildeten Heilpraktikerin liegen unter anderem bei Ängsten und Phobien, Essstörungen, Depressionen und Burn-Out, Ehe- und Beziehungsproblemen, Zwänge, Familienproblemen, Raucherentwöhnung, Trennungen und Scheidungen aber auch bei Mobbing, Traumata und Trauer. Ihre Kurse Strong Kids und HypnoBirthing gehören ebenfalls zum Angebot.Die Behandlung erfolgt über verschiedene Möglichkeiten. Gesa Hecken setzt hier auf die systemische Therapie, Traumatherapie, Entspannungstherapie sowie Familien-, Jugend- und Kindertherapie. Ein besonderes Augenmerk legt die Heilpraktikerin allerdings auf Hypnose.Bei der Hypnose können Ziele wie Wohlfühlgewicht, mehr Lebensfreude und Ausgeglichenheit, Selbstsicherheit und Selbstwert sowie das Nichtraucherwerden erreicht werden. Denn Ziel ist es, das Unterbewusstsein als Verbündeten zu gewinnen und die eigenen Ziele zu erreichen. Es lassen sich allerdings auch viele Hürden dank der Hypnose überwinden. Wer Probleme mit Verlustängsten, Traumata, Phobien, Allergien oder auch psychosomatische Beschwerden und Schmerzen hat, kann diese mittels Hypnose überwinden. Der Klient lernt, sich selbst tiefer und intensiver wahrzunehmen, und kann somit neue Ressourcen in sich selbst entdecken. Dadurch können nachhaltige und effiziente Veränderung im Leben herbeigeführt werden.Die Hypnosetherapie ist im Grunde nichts Außergewöhnliches. Die Trancezustände kennt jeder Mensch, sei es beim Lesen oder möglicherweise im Kino. Dieser Moment der vollen und ungeteilten Konzentration ist der Zustand, in welchem das Unterbewusstsein die Kontrolle übernimmt. Die Hypnose ruft keinen anderen Zustand hervor, nur das hier gezielt mit dem Unterbewusstsein kommuniziert wird. Während der Hypnose übernimmt der Geist den Einfluss auf den Körper, einen Unterschied zwischen Fantasie und Realität gibt es dann nicht mehr. Somit können gezielt die Wünsche des jeweiligen Klienten vermittelt und Hürden überwunden werden.Die Spezialistin für Hypnosetherapie Gesa Hecken hat sich mit ihrer Praxis der Aufgabe gestellt, anderen zu helfen. Sei es bei Mobbing, psychologischer Beratung oder familiären Konflikten, Gesa Heckens hilft, wo sie kann. Menschen aller Altersgruppen vertrauen sich ihr an und können dank des Entspannungsverfahrens zu mehr Stressabbau und Regeneration finden. Auch die Persönlichkeitsentwicklung wird von der Heilpraktikerin gefördert.Da der Schutz der Daten vielen Menschen sehr wichtig ist, legt die Heilpraktikerin viel Wert auf Diskretion. Sie unterliegt der Verschwiegenheitspflicht und gibt keine Daten ihrer Klienten ohne deren ausdrückliches Einverständnis weiter. Sie ist generell frei in der Methodenwahl und kann somit eine Therapieform finden und anwenden, welche genau auf ihre Klienten zugeschnitten ist. Dies ist im Rahmen der Tätigkeit als Heilpraktikerin für Psychotherapie möglich.