Die Volksrepublik China versucht, den Kupferpreis zu drücken. Doch der Markt interpretiert die Symbolpolitik in Beijing völlig anders. Der Kupferpreis hat sich nun gefangen und scheint wieder Anlauf zu nehmen.

Kupferpreis: Alles eingepreist?

Nach dem Allzeithoch beim Kupferpreis vor einigen Wochen setzte eine Konsolidierung ein. Die Profis nahmen Gewinne mit und auch die Aktien der Kupferproduzenten legten eine Verschnaufpause ein. So konnte beispielsweise Freeport McMoran im Juni bei 45 US-Dollar ein Allzeithoch markieren. Seither verlor der Kupferproduzent rund 10 Dollar an Wert, also etwas mehr als 20 Prozent. Ähnlich lief es auch bei den Papieren anderer Kupferhersteller.

China steckt in der Kupferfalle

Die Chinesen galten bisher als clevere Händler am Kupfermarkt. Bei niedrigen Preisen wurden stets die Lager gefüllt. Die Volksrepublik ist auf das rote Metall angewiesen, um sein künftiges Wachstum voranzutreiben. China allein saugt rund die Hälfte des Weltmarkts auf und ist der mit Abstand größte Konsument. Nun griff man zu besonderen Maßnahmen, um dem Preisauftrieb einen Dämpfer zu verpassen. Denn auch China will keine Inflation importieren. So wurden 20.000 Tonnen aus den landeseigenen Reserven am MIttwoch verkauft, wie die für die strategischen Reserven zuständige Behörde mitteilte. Dies soll nur der Anfang gewesen sein und man erhoffte sich wohl eine Wirkung auf den Preis, auch wenn die Menge niedrig ist. Doch die Investoren ...

