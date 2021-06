DJ Scholz und Laschet werben für schnelleres Bauen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) haben beim Tag der Immobilienwirtschaft in getrennten Statements schnellere Genehmigungsverfahren für Neubauten gefordert, aber gegensätzliche Haltungen in der Frage eines Mietenmoratoriums vertreten.

"Wir brauchen einen echten Aufbruch im Wohnungsbau, ausreichend bezahlbarer Wohnraum ist eine der allerwichtigsten gesellschaftlichen Fragen unserer Zeit", sagte SPD-Kanzlerkandidat Scholz. Die wichtigste Antwort auf den Wohnungsmangel laute Bauen. "Deutschland muss schneller werden gerade im Immobilienbau." Scholz warb für Typengenehmigungen, modulares Bauen und industrielle Fertigungsprozesse. "Zugleich darf es nicht mehr sein, dass die Bebauungspläne acht Jahre dauern, hier brauchen wir kurze Fristen oder etwa eine Mindestzahl an Genehmigungen pro Jahr", sagte er.

Ziel sei der Bau von mindestens 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr, nachdem sich die Anzahl bereits auf über 300.000 gesteigert habe. "Bis der Mangel behoben ist, brauchen die Mieterinnen und Mieter eine Atempause", verlangte Scholz und lobte Pläne von Immobilienunternehmen, die Mieten in den nächsten fünf Jahren nicht stärker steigen zu lassen als die Inflation. "Ein Mietenmoratorium in angespannten Wohnungsmärkten, das finde ich in diesem Sinne richtig."

Unions-Kanzlerkandidat Laschet sprach sich in seiner nachfolgenden Rede gegen ein Mietenmoratorium aus. "Das ist ja wieder ein Eingriff in marktwirtschaftliche Entwicklungen", gab er zu bedenken. In vielen Städten gebe es Mietspiegel. "Mancher denkt, wir können Wohnungsbau anstoßen, indem wir möglichst viel Regulierung einführen", kritisierte er. Wohnraum sei aber knapp. "Die Antwort, zu sagen, wir brauchen jetzt einen Mietendeckel, mag gut gemeint sein, aber es führt zu einem Einbruch auf dem Wohnungsmarkt." Die Folge seien höhere Mieten.

"Nicht mehr Plan, mehr Staat hilft uns, sondern mehr freie Entwicklung", warnte der CDU-Vorsitzende. "Die Antwort ist, dass wir mehr bauen", sagte auch Laschet. Es gelte, alle Vorschriften zu überprüfen, sie zu "entfesseln" und eine neue Dynamik zu entfalten. Laschet forderte eine Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren und "weniger Bauvorschriften". So solle ein Bauantrag für Wohnimmobilien zwei Monate nach Vorlage aller Unterlagen abschließend bearbeitet sein.

June 24, 2021 09:09 ET (13:09 GMT)

