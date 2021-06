DJ PTA-News: EVES Information Technology AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Braunschweig (pta033/24.06.2021/15:55) - EVES Information Technology AG, Braunschweig

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der eves_information technology AG am 16. Juli 2021 um 12:00 Uhr in die Geschäftsräume der Gesellschaft in Braunschweig, Hermann-Blenk-Staße 22 a, ein.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

1. Begrüßung

2. Bericht des Vorstands über den Jahresabschluss 2020

3. Bericht des Aufsichtsrats über das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses

4. Beschluss über die Ergebnisverwendung

5. Entlastung des Vorstands für das Jahr 2020

6. Entlastung des Aufsichtsrats für das Jahr 2020

7. Beschluss über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

8. Sonstiges

Mit freundlichen Grüßen

Braunschweig, 14.06.2021

eves_information technology AG

Heinz Kreuzer Vorstandsvorsitzender

Maximilian Zöpel Vorstand

Aussender: EVES Information Technology AG Adresse: Hermann-Blenk-Straße 22a, 38108 Braunschweig Land: Deutschland Ansprechpartner: EVES Information Technology AG E-Mail: info@eves-it.de Website: www.eves.de

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

