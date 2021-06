NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Michelin nach einem Unternehmenskontakt von 133 auf 138 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Längerfristig, wenn Michelin auch mit seinem neuen Nicht-Reifen-Geschäft wächst, könnte der Bewertungsmultiplikator sogar über seine Bewertungsmethodik hinausgehen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2021 bis 2023./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2021 / 09:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2021 / 09:40 / EDT

