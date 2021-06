DJ MÄRKTE EUROPA/DAX zieht weiter an - Breiter Aufschwung

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein starker ifo-Geschäftsklima-Index und nachlassende Zinssorgen treiben die Kurse in Europa am Donnerstagnachmittag weiter nach oben. Nach den kräftigen Abgaben zur Wochenmitte werden die Verluste nun wettgemacht: Der Euro-Stoxx-50 steigt um 1,2 Prozent auf 4.124 Punkte, der DAX zieht um gut 0,9 Prozent auf 15.602 Punkte an. Der ifo-Geschäftsklimaindex kletterte im Juni auf den höchsten Wert seit November 2018, die Erwartungskomponente mit 104 sogar auf den höchsten Stand seit Dezember 2010.

Die Europäische Zentralbank wird die Geldpolitik trotz der starken Konjunkturindikatorn noch lange locker lassen, wie Marktteilnehmer mit Verweis auf die Zentralbanker sagen. Und aupßerhalb der Eurozone lassen die Sorgen vor einer stafferen Geldpolitik eher nach. In den USA haben nach den Neubauverkäufen und den Markit-Daten am Mittwoch nun auch die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter und die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten für Entspannung gesorgt: Sie zeigen zwar ein solides Wachstum an, die Erwartungen wurden aber verfehlt.

"Das Maximum der Dynamik liegt hinter uns", sagt Heino Ruland von Ruland Resarch zur US-Wirtschaft. "Damit könnte die Notenbank in ihrer Einschätzung richtig liegen, dass der Preisauftrieb demnächst schon wieder nachlässt", so ein anderer Marktteilnhmer. Und in Großbritannien hat die Notenbank am Mittag ebenfalls signalisiert, dass sie noch länger an der lockeren Geldpolitik festhalten will. Der Euro zieht leicht an - und zwar sowohl gegen den Dollar als auch gegen das Pfund Sterling.

DAX weiterhin in Handelsspanne - Getrunken wird immer

Aus technischer Sicht ist die Attacke im DAX auf die 15.500er Marke an der Unterseite der jüngsten Handelsspanne nun erst einmal abgewehrt. Damit bleibt der DAX in der Konsolidierungs-Range. Auf der Oberseite gilt der Bereich um das Allzeit-Hoch bei gut 15.800 Punkten als Widerstand.

In Europa liegen mit Ausnahme des Telekom-Bereichs alle wichtigen Stoxx-Branchenindizes im Plus. "Der Aufschwung ist breit angelegt", so ein Marktteilnehmer. Angeführt wird er von den Technologie-Titeln und den Reise- und Freizeit-Aktien, beide Stoxx-Branchenindizes steigen um 1,7 Prozent. Aber auch die am Mittwoch schwachen Luxusgüterhersteller können sich kräftig erholen, so Kering, Hermes, Dior und L'Oreal. Das minimale Minus im Telekom-Sektor liegt nur an Kursverlusten der britischen Konzerne BT und Vodafone, wobei Vodafone nur unter dem Dividendenabschlag leiden.

Fest zeigen sich erneut die Anbieter von Genuss-Getränken. Nach den starken Zahlen vom Mittwoch steigen Pernod Ricard um weitere 1,8 Prozent, auch weil Analysten nun ihre Kurziele erhöht haben. Im Windschatten legen Campari 2,2 Prozent zu.

Im DAX steigen Merck auf neue Allzeit-Hochs, die Aktie gewinnt 2 Prozent auf 158,60 Euro.

Siemens nach anfänglichen Gewinnen nun DAX-Schlusslicht - Töchter fest

Für die Aktie von Siemens geht es nach anfänglichen Gewinnen um 0,7 Prozent nach unten. Die Aussagen vom Kapitalmarkttag hätten bisher keine positive Überraschungen geliefert, von daher stehe die Aktie leicht unter Druck, sagt ein Aktienhändler.

Dagegen steigen Siemens Healthineers mit positiven Aussagen auf ein neues Allzeit-Hoch. Sie gewinnen 3,8 Prozent auf 51,28 Euro, unter anderem mit einem Aktienrückkaufprogramm, das am Montag startet. Und Siemens Energy erholen sich um 2,4 Prozent.

Neue Allzeit-Hochs markieren auch Puma, Carl Zeiss Meditec sowie Eckert & Ziegler. "Defensives Wachstum ist weiterhin gefragt", so ein Marktteilnehmer.

Wacker im Aufwind - keine Curevac-Belastung

Für die Aktie von Wacker Chemie geht es am Mittag um knapp 3 Prozent nach oben. Positiver Auslöser sind die Aussagen von Susanne Leonhartsberger, die Chefin des Biosolutions-Geschäfts bei Wacker, dass sie mit keinen substanziellen finanziellen Auswirkungen durch die Enttäuschung im Zusammenhang mit Curevacs Covid-19-Impfstoffkandidaten rechne.

Das Außenwerbeunternehmen Ströer wird etwas optimistischer und schätzt mittlerweile die Entwicklung des Geschäfts im zweiten Quartal über alle Segmente hinweg positiver ein als noch zu Beginn des Quartals. Die Aktie steigt um 0,8 Prozent. Bei Koenig & Bauer (+2%) wird positiv gewertet, dass die Personalziele des Programms P24x bereits erreicht wurden.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.122,86 +1,15% 46,92 +16,1% Stoxx-50 3.546,46 +0,77% 27,20 +14,1% DAX 15.593,17 +0,88% 136,78 +13,7% MDAX 34.358,31 +1,35% 458,50 +11,6% TecDAX 3.544,12 +1,88% 65,42 +10,3% SDAX 15.921,53 +0,02% 3,29 +7,8% FTSE 7.110,84 +0,52% 36,78 +9,5% CAC 6.633,02 +1,25% 81,95 +19,5% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,19 -0,01 -0,43 US-Zehnjahresrendite 1,48 0,00 -1,20 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:46 Di, 17:11 Uhr % YTD EUR/USD 1,1943 +0,13% 1,1934 1,1905 -2,2% EUR/JPY 132,29 -0,05% 132,30 131,84 +4,9% EUR/CHF 1,0965 +0,12% 1,0961 1,0952 +1,4% EUR/GBP 0,8580 +0,45% 0,8552 0,8549 -3,9% USD/JPY 110,76 -0,19% 110,79 110,74 +7,2% GBP/USD 1,3920 -0,30% 1,3931 1,3927 +1,9% USD/CNH (Offshore) 6,4731 -0,09% 6,4849 6,4841 -0,5% Bitcoin BTC/USD 33.928,03 +1,61% 33.916,01 30.845,26 +16,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,86 73,08 -0,30% -0,22 +50,6% Brent/ICE 74,96 75,19 -0,31% -0,23 +46,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.784,00 1.779,00 +0,28% +5,00 -6,0% Silber (Spot) 26,10 25,88 +0,87% +0,23 -1,1% Platin (Spot) 1.094,50 1.088,58 +0,54% +5,93 +2,3% Kupfer-Future 4,30 4,33 -0,80% -0,03 +21,8% ===

