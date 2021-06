Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Nr.

GB00BLGYGY88 Harbour Energy PLC 24.06.2021 GB00BMBVGQ36 Harbour Energy PLC 25.06.2021 Tausch 20:1 7626

BS0014301076 A.I.S. Resources Ltd. 24.06.2021 CA0014301075 A.I.S. Resources Ltd. 25.06.2021 Tausch 1:1 7881

US4116181011 Harbour Energy PLC 24.06.2021 US4116182001 Harbour Energy PLC 25.06.2021 Tausch 20:1 7881

