Der Online-Bezahldienst Paypal dreht an der Preisschraube: US-Händler und Nutzer der Payment-App Venmo müssen für bestimmte Funktionen bald etwas tiefer in die Tasche greifen. Anleger und Analysten werten das aber als Zeichen für die große Macht des Unternehmens - und feiern den Schritt. Paypal hat in der Vorwoche eine Erhöhung der Händlergebühren für bestimmte Dienste in den USA angekündigt. Ratenzahlungen oder Zahlungen mit "Paypal Checkout" und "Pay with Venmo" sollen ab August pauschal 0,49 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...