Frankfurter Rundschau (ots) - Hunderttausende ausländische Pflegekräfte betreuen alte und kranke Menschen in ihren Wohnungen. Meist sind es osteuropäische Frauen, die ihre eigene Familie zurücklassen, um monatelang in Deutschland zu arbeiten. Der Lohn dafür ist allzu oft: Ausbeutung. Deshalb ist es richtig, dass das Bundesarbeitsgericht klarstellt: Ausländische Pflegekräfte haben ein Recht auf den Mindestlohn - auch für jene Bereitschaftszeiten, in denen sich die Pflegerinnen auf Abruf bereithalten müssen. Das Urteil ist die nächste höchstrichterliche Ohrfeige für die Politik. Die Probleme der häuslichen Pflege sind lange bekannt: Einerseits niedrige Löhne und schlechte Arbeitsbedingungen, andererseits können sich schon heute viele Familien keine Pflegekraft für Opa oder Oma leisten. Die Bundesregierung aber verschob die Lösung der Probleme, von einigen Schönheitskorrekturen abgesehen, stets in die Zukunft. Unter der politischen Aufschieberitis leiden die Alten und jene, die sie pflegen.



