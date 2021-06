Gestützt wurde der Euro zunächst durch eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten.Frankfurt - Der Euro ist am Donnerstag zwischenzeitlich gestiegen. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1945 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Im Nachmittagshandel fiel der Euro jedoch wieder auf 1,1921 Dollar. Zum Franken bewegte sich der Euro im Verlauf vom Donnerstag kaum. Nachdem die Gemeinschaftswährung im Mittagshandel noch auf 1,0971 notierte, steht sie mit 1...

