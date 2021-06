TAGESVORSCHAU: Termine am 25. Juni 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 25. Juni:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hornbach Holding und Hornbach Baumarkt, Q1-Zahlen 09:15 DEU: Bike24, Erstnotiz im Prime Standard

09:30 DEU: Aldi Nord und Aldi Süd, Pressekonferenz zur Anpassung ihrer Sortimente (online) NLD: Steinhoff, Halbjahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 06/21

01:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 06/21

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 07/21

08:00 DEU: Destatis: Preisindizes für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex), Q1/21 08:00 DEU: Destatis: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex), 04/21 09:00 ESP: Erzeugerpreise 05/21

10:00 EUR: Geldmenge M3 05/21

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 06/21

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 05/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/21 (endgültig) EUR: Fitch Ratingergebnis Tschechien

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundestag - Letzte reguläre Sitzung des Bundestags in dieser Wahlperiode unter anderem mit Debatten zur Digitalen Agenda und der Hightech-Strategie der Bundesregierung sowie zu den Ergebnissen des Wirecard-Untersuchungsausschusses 09:30 EUR: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (zweiter und letzter Tag) 10:00 DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

+ 10.00 Pk zum Thema Impfen gegen Delta mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), RKI-Präsident Lothar H. Wieler und Leif Erik Sander, Leiter der Infektionsimmunologie und Impfstoff-Forschung der Berliner Charité 10:00 DEU: Pk des Bundesverbands Erneuerbare Energie e.V. zu Handlungsempfehlungen für die künftige Energieversorgung bis 2025 (online) 11:30 DEU: Online-Konferenz American Chamber of Commerce in Germany e. V. (AmCham Germany), u.a. mit CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet 12:00 DEU: Verkündung Entscheidung Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt im Berufungsverfahren Ex-Wirecard-Chef Markus Braun gegen Managerhaftpflicht 14:00 DEU: Warburg Bank-Miteigentümer Christian Olearius will vor dem "Cum-Ex"-Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft aussagen DEU: Bundestag entscheidet über neue Regeln für Verbraucherverträge - u.a. Mobilfunk- und Fitnessstudioverträge betroffen - Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes für faire Verbraucherverträge USA: US-Präsident Biden hält Ansprache anlässlich des Pride-Monats Juni HINWEIS

SWE / FIN: Feiertag, Börse geschlossen

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi