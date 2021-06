Der EUR/USD kehrt den vorherigen Pullback am Donnerstag um - Widerstand befindet sich in Form der 200-Tage-Linie bei 1,2000 Dollar - Dem aufwärts gerichteten Trend beim EUR/USD ging bereits am Mittwoch im Bereich um 1,1970 die Puste aus. Sollte sich die Erholung fortsetzen, besteht die Möglichkeit, dass der Kurs den 200-Tage-SMA in Angriff nimmt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...